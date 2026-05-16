日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26名を発表。ブンデスリーガのヴォルフスブルクに所属する塩貝健人が選ばれた。21歳のFWは、今年３月の英国遠征でサムライブルーに初招集。同29日のスコットランド戦（１−０）では78分から途中出場し、A代表デビューを果たす。投入から６分後、伊東純也の決勝点をお膳立てし、いきなり目に見える結果を残した。 そんな塩貝はメンバー発