中国から帰国し、ホワイトハウスに到着したトランプ大統領＝15日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は15日、トランプ米政権がバイデン前政権下で司法省の捜査対象となったトランプ大統領の盟友や支持者への補償に充てるため、17億ドル（約2700億円）の基金の創設を検討していると報じた。実施された場合、公的資金を利益供与に用いたとして批判を招く恐れがある。同紙によると、2021