自動車大手7社の決算が出そろい、今年3月までの1年間ではトランプ関税の影響が合わせて2兆円以上に上り、今年度は中東情勢が利益を圧迫する見通しです。【映像】自動車大手各社の会見の様子スバル大崎篤社長「関税政策にいろいろと影響を受けた激動の1年だったなと。何としても打ち返すんだということで様々な施策を打ちながらいろいろとここまでやってきました」販売の多くを北米が占めるスバルは営業利益ベースで関税の影響