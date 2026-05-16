◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）楽天の前田健太投手（３８）が１６日、１軍に合流した。今季１１年ぶりにＮＰＢに復帰した右腕は１軍では４試合に登板して、０勝２敗、防御率４・４１。６日の日本ハム戦では５回３安打１失点で勝敗はつかず、７日に出場選手登録を抹消されていた。２軍合流後は１３日のファーム・リーグ、日本ハム戦（鎌ケ谷）に先発し、７回５安打１失点と好投。７日に出場選