楽天の前田健太投手(38)が16日のソフトバンク戦(楽天モバイル最強パーク)の試合前練習で１軍に合流した。右腕は6日の日本ハム戦で5回3安打1失点ながら翌7日に出場選手登録を抹消。13日のファーム・日本ハム戦で7回5安打1失点に抑えており、中6日で20日の日本ハム戦（エスコン）での先発が見込まれる。