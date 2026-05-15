フジテレビ（関東ローカル）にて放送、FODにて配信中の秋田汐梨と池田匡志のW主演ドラマ『share』の第5話「増していく思い」のあらすじと新場面写真が公開された。 参考：秋田汐梨×池田匡志『share』第1話＆第2話場面写真公開原作者の描き下ろしイラストも 原作は、自分の居場所がわからなくなった女子高校生がゲイの青年に恋をし、想いが通じ合うことの難しさと成長を描いた、三つ葉優雨による同名コミック。累計