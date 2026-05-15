国内主要百貨店6社（三越伊勢丹、郄島屋、大丸松坂屋百貨店、阪急阪神百貨店、松屋、近鉄百貨店）の2026年4月度の既存店売上高をレポート。各社、気温上昇に伴う春物衣料の好調が続いているほか、食料品催事などのイベント施策による客数増なども寄与し、全社が前年実績をクリア。中国における「訪日自粛要請」の影響は続くものの、訪日客の国籍の多様化や円安の後押しを受け、免税売り上げは安定的な成長を取り戻しつつあ