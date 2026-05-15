「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」が、キッズラインの「ステラ マッカートニー キッズ」において、子ども服を専門に手掛けるイタリア企業「アルタナ（Altana）」とライセンスパートナーシップを締結したと発表した。これによりアルタナがステラ マッカートニー キッズの開発、製造および販売を担う。【画像をもっと見る】アルタナは、1982年にマリナ・サラモン（Marina Salamon）によって創設。子ども服分野を専