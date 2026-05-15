ローズウッドが、アジア太平洋地域におけるブランド拡大の節目として、初の都市型ホテルプロジェクト「ローズウッド東京」計画を発表した。【画像をもっと見る】同ホテルは、森ビルと住友不動産との協業で実現。地下鉄六本木駅直結の超高層ビル内に入居し、同ブランドにとって日本初の都市型ホテルとして、ウルトララグジュアリーホテル、レジデンス、商業施設、オフィスを複合的に組み込んだ六本木5丁目開発の中核と位置付け