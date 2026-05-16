千葉県市原市の住宅で男性が胸の付近などを刺されてけがをしました。警察は殺人未遂事件として現場から逃走した人物の行方を追っています。【映像】現場周辺の様子きのう午後7時半ごろ、市原市の住宅で「救急来てくれ」と119番通報がありました。警察によりますと、この家に住む30代とみられる男性の胸の付近などに刺し傷がありました。通報者「腹を押さえて血だらけで『助けてください』って」男性は重傷とみられ、搬送さ