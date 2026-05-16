2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が16日までに自身のインスタグラムを更新。人気アニメのTシャツ自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「コナンTをGET」と題してつづり始めた。「コナンくんと同じポーズしてみた！」と人気アニメ「名探偵コナン」のTシャツデザインと同じポーズの自撮りショットを投稿した。最後に「そ