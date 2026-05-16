栃木県上三川町の住宅で住人の60代女性が殺害された強盗事件で、現場から逃走していた別の16歳の少年が神奈川県相模原市内で逮捕されました。【映像】現場周辺を捜査する様子自称・高校生の少年（16）はすでに逮捕されている少年（16）らと共謀して上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）の胸を凶器で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、新たに逮捕された少年はきのう相模原市の自宅に