◇ナ・リーグフィリーズ―パイレーツ（2026年5月15日ピッツバーグ）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（33）が15日（日本時間16日）、敵地でのパイレーツ戦に「2番・DH」で先発出場。5回に19号2ラン、7回に20号2ランを放った。2ボール1ストライクからの4球目、右腕アシュクラフトの真ん中高めに入った97.7マイル（約157キロ）を完璧に捉えた。打った瞬間にスタンドインを確信。大飛球が右中間スタンドに着弾すると、