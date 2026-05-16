＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館【映像】御嶽海に“異変” 実際の取組の様子実力派人気力士と若手力士による一番で、激しい攻防の末に白星を挙げた力士が取組直後に異変を訴えるアクシデントが発生。緊迫した場面に館内静まり返る中、親方が「怖いねぇ」と心配し、ファンも「一体、どうした」「大丈夫？」など困惑の声を寄せた。前頭十四枚目・御嶽海（出羽海）が前頭十五枚目・欧勝海（鳴戸）をすくい投