エイベックス・マネジメント・エージェンシー所属で、ネクストブレーク候補として期待されるモデル松尾そのま(15)がこのほど、日刊スポーツのインタビューに応じた。現在ニコラ専属モデルとして活動し、昨年には日本テレビ系「スクール革命！」に出演するなど活躍の幅を広げている。4月に高校生になったばかりの松尾は「やっとJKと名乗れてうれしい」と高校生活に期待を膨らませた。仕事面では特にバラエティーに力を入れたいとい