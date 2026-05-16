カインズは5月13日、「『軽量』『コンパクト』『保冷機能』にこだわったカインズのUV対策・冷感アイテム10選」を公開した。ポケット付き保冷ショルダー両手が空くショルダー型で、買い物や公園遊びに最適な「ポケット付き保冷ショルダー」(980円)。保冷機能付きで、冷たいペットボトルやアイスの持ち運びにも重宝する。全4色(チャコールグレー、ライトグレー、ベージュ、ミントグリーン)のシンプルなデザインなので、親子でおそろ