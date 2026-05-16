推し活をしている人なら誰もが、「外出中も、“推し”を推していたい！」と、考えたことがあるのでは？ そんな願いを叶えてくれそうな、「推し活グッズ」が【セリア】で見つかるかもしれません。今回は、ミニフィギュアが入る透明ケースやアクリルキーホルダー等でデコレーションしたくなるストラップといった、推し活がはかどるグッズをピックアップ。気になる人は、さっそくセリアをチェックしてみて。