今夏配信されるアニメ『サイボーグ009 ネメシス』の主人公・島村ジョーの声を梶裕貴が演じることが発表された。併せて、新キャラクターが集結した新ビジュアルが解禁となった。【写真】豪華声優陣にも注目！『サイボーグ009 ネメシス』新キャラ集結ビジュアル『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器