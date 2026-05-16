◆米男子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米プロ選手権第２日（１５日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３９４ヤード、パー７０）３４位で出た２０２１年マスターズ覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が４バーディー、１ボギーの６７と伸ばし、通算３アンダーで、トップと１打差の３位に浮上した。「いい順位で終われたので良かった。いい位置では来られたと思うので、しっかりと調整して、またいいプレーができるように