お得意様を本拠地で“丁重に”料理した。【もっと読む】巨人・松本剛に迫るタイムリミット15日、巨人の井上温大（25）が東京ドームにDeNAを迎えて先発。自己最長に並ぶ8回を投げ、3安打9三振、無失点。さらに「バット」と「足」でも活躍を見せた。投失で出塁した三回、DeNA先発の平良が暴投するや、そのスキを見逃さずスライディングで二塁に進塁。五回には追加点となる犠飛を打ち、自身を援護した。お立ち台では、「先頭