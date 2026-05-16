【持丸修一 78歳名将の高校野球論】#89【持丸監督コラム】密かに燃やしていた山梨学院への対抗心…専大松戸のセンバツ準々決勝までを振り返るおかげさまで我が専大松戸は春季千葉大会を制することができました。4年連続の優勝は大会史上初とのこと。現チームの選手はもちろん、ここまでバトンをつないでくれた卒業生たちにも感謝しています。春季関東大会のトーナメントを見て、驚きました。17日に迎える初戦で花咲徳栄（埼玉