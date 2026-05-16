歌手ポール・マッカートニー（83）は、「これといった才能があるわけでもないのにとても有名になれる」インフルエンサーという文化に困惑しているという。ザ・ビートルズとして1960年代に世界的な名声を得たポールは、この60年ほどでセレブ文化が大きく変化したと感じており、今の世代にはついていけないと明かしている。 【写真】右目の視力を失ったエルトン・ジョン、ポールやミッ