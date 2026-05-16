ドジャース・大谷翔平（31）が日本時間16日、古巣エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。3勝目を挙げた14日のジャイアンツ戦は投手に専念、翌15日の同カードは休養を与えられており、3試合ぶりに打者としてスタメンに名を連ねた。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」5月に入ってバットが湿りがちだったが、13日のジャイアンツ戦で実に12戦43打席ぶりの7号ソロ。古巣との3連戦は完全復調に向けて仕切り直しの