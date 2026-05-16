【話題の現場 突撃ルポ】#74三陸沖でM7.7「津波警報」発出！ 出張先で大地震に遭遇しビビる記者と市民の意外すぎる反応日経平均がノリにノッている。13日、終値で初の6万3000円を突破。14日は一時6万3700円台まで上昇、取引時間中の最高値を更新した。年初から実に1万円以上も値上がりしているが、世の投資家も最近の株価急騰に沸いているのか。株シロートの日刊ゲンダイ記者が投資家バーをのぞいた。◇◇◇訪ねた