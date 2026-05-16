【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】「京都の行方不明」と「辺野古事故」の報道格差が物議…ニュースの放送時間やテーマの扱いはどう決まるの？はい、間違いなく関わります。世界的な潮流を見ても、例えばネット社会化が日本よりも先行していると言われる韓国でも、数々のタレントが過去のイジメ遍歴などを暴かれて炎上したり、キャスティングされなくなったりというケースが多発した時期が以前にありました