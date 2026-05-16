韓国ウォンが米ドルに対して6営業日連続で値下がりし、取引時間中に1ドル＝1500ウォンを超えた。1ドル＝1500ウォン超は4月7日以来およそ1カ月ぶり。15日のソウル外国為替市場で韓国ウォンは午後3時10分基準で前営業日の終値比10．9ウォン値下がりした1ドル＝1504．4ウォンとなった。この日、1ドル＝1494．2ウォンで取引が始まったが、午後に入ってウォン安ドル高が進んで1ドル＝1500ウォンを超えた。最近のウォン安ドル高は米国物