先の総選挙は自民圧勝に終わり、壊滅的敗北を喫した新党・中道改革連合を筆頭に、野党に大量の落選議員が生まれた。落ちれば「ただの人」どころか、無職となり生活に窮することも多い「元国会議員」の懐事情に迫る！【中道改革連合・前衆院議員江田憲司氏 70歳】「今回は何をしてもダメだった」――。先の総選挙で、’05年から21年間にわたり守ってきた議席を失った中道改革連合（以降、中道）の重鎮議員・江田憲司氏はこう