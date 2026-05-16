「今度あの会社、かなり上がるらしいよ」「決算前だけど、関係者から聞いた話なんだ」友人との飲み会でそんな話を聞き、何気なく株を買う。 実は、その行為が“犯罪”になる可能性がある。 イラン情勢をめぐり、トランプ米大統領がSNSへ紛争関連の投稿を行う直前、原油先物などの売買高が急増していたとして、“インサイダー取引ではないか”との疑念が海外で話題となっている。 現時点で違法性が認定されたわけではな