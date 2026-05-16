クローガー・クイーンシティー選手権第2ラウンド、12番でティーショットを放つ竹田麗央＝15日、シンシナティ（ゲッティ＝共同）【シンシナティ共同】米女子ゴルフのクローガー・クイーンシティー選手権は15日、オハイオ州シンシナティのマケテワCC（パー70）で第2ラウンドが行われ、首位タイで出た竹田麗央は70で回り通算4アンダー、136で5位に後退した。トップとは3打差。69の原英莉花は通算2アンダーで16位となった。渋野日