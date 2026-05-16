◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月15日アナハイム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、エンゼルスとの「フリーウエー・シリーズ」初戦前に会見に臨み、スタメンから外し“休養日”と設定したフレディ・フリーマン内野手（36）について話した。打撃の調子が上がってこなかったフリーマンだが、先のジャイアンツ4連戦では13打数4安打と復調気配を見せた。指揮官はそれでも