―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは「高級海苔弁当」。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.31「今週も、高級海苔弁当でございます」まさかの2週連続高級海苔弁。ただし今回はいただき物。でも見た瞬間「ついこないだも食べた……」と思った。