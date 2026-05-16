モスクワの仲裁裁判所＝2024年2月（タス＝共同）【モスクワ共同】モスクワの仲裁裁判所は15日、ベルギーの国際決済機関ユーロクリアに対し、18兆1700億ルーブル（約39兆円）の賠償金をロシア中央銀行に支払うよう命じる判決を下した。ロシア中銀が昨年12月、ウクライナ侵攻に対する欧州連合（EU）の資産凍結制裁で損失を被ったとして、資産の大半を保管するユーロクリアに損害賠償を求め提訴していた。タス通信などが報じた。