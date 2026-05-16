テレビ朝日の堂真理子アナウンサー（44）が16日までに自身のインスタグラムを更新。後輩アナとのランチショットを投稿した。自身のインスタグラムで「先月、癒されたこと」と題してつづり始めた。「林美沙希アナとランチをしました」と明かし、「すごく久しぶりにゆっくり話すことが出来て、変わらず美しい美沙希ちゃんにずっと見とれていました」と後輩女子アナとのランチ2ショットを投稿した。最後に「色々な話が出来て