木村拓哉と工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が、ルイ・ヴィトンのセレブカジュアルな最新コーデを披露した。１２日付のＳＮＳで「ＳｏｆｔｌｉｇｈｔＯｕｔｆｉｔｔｈａｎｋｙｏｕ＠ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎ」と黒いＴシャツに白いパンツのコーデを投稿。よく見ると、パンツはモノグラム柄が全面にデザインされ、立体的に浮き上がっている個性的なもので、公式サイトによると、３６万４１００円。シンプルな