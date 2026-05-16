トキエアは、「ふらっと空旅、6,000円」キャンペーンを5月15日正午から31日まで実施する。対象路線と片道最低運賃は、名古屋/中部〜札幌/丘珠線が6,000円。旅客施設使用料が別途必要となる。搭乗期間は5月18日から31日まで。公式ウェブサイトでのみ販売する。