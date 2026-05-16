15日朝、米沢市内で３件のクマの目撃があり、市で注意を呼びかけています。 米沢市によりますと、午前5時20分ごろ、米沢市梓川地内でクマ1頭（体長約1メートル）が目撃されたのをはじめ、午前6時20分ごろに米沢市万世町牛森でクマ1頭（体長約1メートル）、午前7時30分ごろには、米沢市八幡原でクマ1頭（体長約1メートル）が目撃されたということです。被害はありませんが、市では付近を通る際は十分注意するよ