プレミアリーグ第37節が15日に行われ、アストン・ヴィラとリヴァプールが対戦した。チャンピオンズリーグ（CL）出場権を争う勝ち点で並ぶ5位アストン・ヴィラと4位リヴァプールの直接対決は、42分にショートコーナーの流れからモーガン・ロジャーズのコントロールシュートが決まり、ホームのアストン・ヴィラが先制に成功した。後半に入り、52分にドミニク・ソボスライの蹴ったフリーキックにフィルジル・ファン・ダイクが頭