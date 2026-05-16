スネルは復帰したばかりだった(C)Getty Imagesドジャースは現地5月15日、ブレーク・スネルを左ひじの関節遊離体のため負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る通常ネズミといわれる左ひじの状態に関しては遊離体除去手術に踏み切れば長期離脱必至とあって今後の推移が注目される。スネルは左肩疲労で開幕には間に合わず、10日のブレーブス戦で復帰したばか