秋田県鹿角市の広大な国立公園内に位置する「秋田八幡平（あきたはちまんたい）温泉郷」は、手つかずの自然と圧倒的な湯量を誇る、東北を代表する温泉エリアです。この温泉郷の最大の特徴は、ひとつのエリアに異なる泉質や趣を持つ温泉が数多く点在していることです。開湯から300年以上の歴史を持ち、「馬で来て足駄で帰る（歩いて帰れるようになる）」と伝えられる名湯「後生掛（ごしょうがけ）温泉」や、子宝の湯として名高い「