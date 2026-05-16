災害のたびに繰り返される「復興のためには増税も仕方ない」という空気。しかしそれは、本当に正しい選択なのか。経済学者で元内閣官房参与の郄橋洋一氏は、震災後の増税を「経済を萎縮させる愚策」と一蹴する。郄橋氏は著書『60歳からの知っておくべき財政学』で、国民が正しく知っておくべき「国のお金」の正体について説いている。今回は本書から一部抜粋し、災害時の増税がいかに経済を破壊するのか、そしてなぜ「