人生100年時代。「とにかく健康でいれば老後も安心」。そんな思い込みが、実は将来を不安定にすることがある。この記事のすべての写真を見るそう語るのは、82歳の今も現役で診察に立つ医師・中野義澄先生だ。神経内科専門医として長年診療にあたり、さらに約20年にわたり介護付き老人ホームを経営してきた中野先生。多くの高齢者の人生に寄り添ってきたからこそ、見えてきたことがあるという。健康だけじゃ足りない！老後を