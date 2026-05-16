『テトリス』は冷戦末期のソ連で生まれたゲームだ。なぜ世界中に広まったのか。東京大学大学院教授でゲーム研究が専門の吉田寛さんは「単体としては『世界でもっとも売れたビデオゲーム』としてギネスブックで認定されている。70以上のプラットフォームに移植されていることや、220以上の公式バージョンがあることも世界記録だ」という――。※本稿は、吉田寛『東京大学で教わるゲーム学入門』（世界文化社）の一部を再編集したも