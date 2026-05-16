家賃を抑えたいと考えたとき、都営住宅やUR賃貸住宅は候補に入りやすい住まいです。どちらも公的なイメージがあり、民間賃貸より安心感を持つ人も多いでしょう。 ただし、都営住宅とURは仕組みが大きく異なります。家賃だけを見て決めると、入居時期や住み心地の面で思わぬズレが出ることもあるため、夫婦で意見が分かれたときは、それぞれの特徴を整理して考えることが大切です。 そこで本記事では、都営住宅