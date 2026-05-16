健康寿命を延ばすには、どんなことに気を付ければいいのか。医師の玉谷実智夫さんの書籍『医学的に正しい健康長寿365日』（自由国民社）より、百寿者の共通点を紹介する――。（第4回）■アメリカの研究で分かった「長寿の条件」100歳を超えた人のことを、百寿者といいます。その人たちにはある共通点があることを知っていますか？写真＝iStock.com／Evrymmnt100歳を超える人が持つ「特徴」（※写真はイメージです） - 写真＝iStoc