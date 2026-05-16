親が亡くなった後、銀行口座からお金を引き出せず、葬儀費用や入院費の支払いに困るのではないかと不安に思う人は多いでしょう。また、「口座が凍結される前に預金を引き出しておいたほうがよいのでは」と考える人もいます。 ただし、相続に関係する預金は、扱い方を誤ると家族間のトラブルにつながることがあります。そこで本記事では、親が亡くなった後の預金の扱いと事前に引き出す場合の注意点を解説します。