「豊臣兄弟！」（NHK）では秀吉が城持ちとなり、家臣が増えて会社のようになっていく。系図研究者の菊地浩之さんは「秀吉の事務方というと、石田三成など“五奉行”のイメージが強いが、その前任者である一世代上の“六人衆”たちも優秀だった」という――。石田三成像（子孫の杉山丕氏所蔵）、18〜19世紀頃（写真＝PD-Japan／Wikimedia Commons）■豊臣家臣団の「六人衆」とは？大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）に豊臣秀吉（池松