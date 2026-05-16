2026年3月25日、仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）に出演する、松崎優輝のビジュアルが公開された。勇猛果敢な武将・福島正則を演じる。大河ドラマ初出演にして重要な役を担う。2021年公開の俳優デビュー作『ブレイブ-群青戦記-』では、戦国時代にタイムスリップする野球部員役を演じ、今年も時代劇舞台『忠臣蔵』に出演している。父は松崎しげる。父との逸話的（？）エピソードが、今回の大河ドラマの役柄にち