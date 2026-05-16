◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースは１５日（日本時間１６日）、Ｂ・スネル投手（３３）を左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入りさせたと発表した。１２日（同１３日）に遡って適用される。敵地・エンゼルス戦を前にロバーツ監督が取材に応じ、「昨日、キャッチボール中に分かった。数日前にはブルペンで投げていたと思いますが、その後のキャ