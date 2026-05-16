テレビ東京の社員でありながら、漫画家としても活躍中の真船佳奈さん（36歳）。テレビ局でのAD業務や育児をテーマに、実体験をもとにしたコミックエッセイで知られてきました。そんな真船さんが今回刊行したのは、初の“実用書的要素”を備えた一冊『さよなら！行き当たりばったり人生！お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』（KADOKAWA）です。汚部屋から脱却し、約2年前にマンションを購入。現在は4歳の