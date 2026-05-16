＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館【映像】約2秒で決着！驚異の秒殺劇体重差およそ70kg。大人と子供ほども体格が違う両者の激突は、わずか2秒足らずで決着した。圧倒的なパワーで相手を二度も弾き飛ばした圧巻のスピード決着に、視聴者からは「レベチ」「優しくしても吹っ飛びました」と驚きの声が上がった。序の口十三枚目・川副（安治川）が、序の口九枚目・山田（二所ノ関）を突き出しで下し、無傷の3連